Молодчики в спортивной одежде и активисты с плакатами. В Харькове прошел митинг возле памятника Жукову

Активисты нескольких общественных организаций вышли на акцию протеста против возобновления бюст Георгию Жукову. В руках держали плакаты «Жуков палач» и «Нет! Рекомунизации».

Инициаторами митинга выступили активисты нескольких организаций: харьковского «Евромайдана», а также «Cвітанку» и «Фрайкора».

Бюст Жукова снесли в июне перед съездом партии, которую возглавил мэр Харькова. 11 июля бюст маршала восстановили за счет одной из политических партий.

На акцию против возвращения памятника пришло около 50 человек. По другую сторону бюста Жукову собралось примерно столько же молодых людей в спортивной одежде, некоторые из них были в темных очках и масках. Организаторы акции назвали их «титушкам», те ответили, что пришли защитить памятник от нового свержения.

Акция длилась около часа. Обошлось без столкновений, однако словесные перепалки все же были.