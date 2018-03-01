Мощный снегопад обесточил населенные пункты области. Какие районы пострадали и когда чиновники обещают устранить проблему?

Порывистый ветер со снегом и снежные заносы – непогода, которая бушевала ночью, обесточила населенные пункты в разных районах области, в частности, в Близнюковском, Изюмском, Купянском и Шевченковском. В некоторых точках Харьковщины, «большой снег», повлиял также и на теплоснабжение, масштабных аварий не было, уверяют в облгосадминистрации, но кратковременных отключений избежать не удалось.

Евгений Шахненко, зам. главы ХОГА:

Есть небольшие отключения, были в поселке Боровая, в Купянском районе котельная обсточена тоже у нас была, в течение 3 часов мы подали туда напряжение. Также в Балаклейськом районе в 2 селах. Были котельные в Харьковском районе, были несколько отключений аварийных котелен, это все на данный момент устранено.

По состоянию на 8 утра обесточенными оставались 16 населенных пунктов Харьковской области, работу аварийных бригад энергетиков усложнял снегопад, который не прекращался до обеда, рассказывают в ХОГА. В 14.30 энергоснабжение там было полностью восстановлено, в то же время, непогода в течение нескольких часов в первой половине дня оборвала провода и повредила электроопоры еще в 19 населенных пунктах, подчеркивают чиновники, из-за чего больше десятка обесточены полностью, еще 7 – частично, но динамика постоянно меняется.

Евгений Шахненко, зам. главы ХОГА:

По каждому населенному пункту работают аварийные бригады. Мы понимаем в каждом селе и в каждом населенном пункт когда они будут закончены. Причины, в-принципе, все определены, потому что там все просто. Ночью было проблематично и утром доставка ремонтных бригад к месту порывов, сейчас ситуация устранена. Снегопад успокоился по всей области.

В связи с непогодой в регионе, по данным Харьковоблэнерго, в ликвидации аварийных отключений задействовано более 70 бригад, а это около 280 работников компании.