Мужчины в Украине зарабатывают почти на треть больше, чем женщины - Госстат

04 декабря 2017 г. 14:00
Источник: УНИАН
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В Украине за январь-сентябрь 2017 года среднемесячная заработная плата мужчин превысила заработную плату женщин на 29%, сообщила Государственная служба статистики.

За 9 месяцев среднемесячная зарплата штатного работника - мужчины в Украине составила 8271 грн, тогда как среднемесячная зарплата штатного работника - женщины составила 6414 грн.

Согласно сообщению, наиболее высокие зарплаты в Украине в сфере финансовой и страховой деятельности. Там мужчины зарабатывают в среднем 17 207 грн, а женщины - 11 220 грн. Наиболее низкий уровень зарплат у мужчин, которые работают в сфере охраны здоровья – там за 9 месяцев среднемесячная зарплата штатного работника составила 5509 грн.

Для женщин наиболее низкий уровень зарплат наблюдался в сфере временного размещения и организации питания, где среднемесячная заработная плата составила за январь-сентябрь 4785 грн.

 Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

 Как сообщалось, по данным Госстата  в 1 полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата мужчин превысила заработную плату женщин на 26,6%. Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с прошлым месяцем 2017 года выросла на 0,4% - до 7377 грн.

 

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