«Мы должны объединиться»: Фельдман - про «Металлист 1925»

«Неравнодушные харьковчане спасли большой футбол в нашем городе, и мы должны еще больше объединиться, чтобы по-настоящему народный клуб «Металлист 1925» не остановился в своем движении вперед и продолжал развиваться. Тем более у нас уже есть положительный опыт во всенародном меценатстве, например, - реконструкция здания Филармонии, на которую средства собирали всем миром, и, что немаловажно - собрали», - заявил журналистам народный депутат Украины Александр Фельдман, комментируя трехлетие создания ФК «Металлист 1925».

«К сожалению, так получилось, что клубу пришлось пережить второе рождение. Поддерживать его на плаву удалось, в первую очередь, благодаря горячим сердцам харьковских болельщиков, не представляющих без большого футбола город, имеющий огромные традиции. А также при помощи обращений власть имущих чиновников ко многим харьковским бизнесменам, ведь содержание профессионального клуба – дело очень затратное», - подчеркнул Александр Фельдман.

Он отметил, что не остался в стороне от этого процесса и Международный благотворительный фонд «Фонд Александра Фельдмана», а также Концерн «АВЭК и Ко».

«Наш фонд вместе с Концерном «АВЭК и Ко» и партнерами и в этом году, и в прошлом, и не только выделял средства на подготовку «Металлиста 1925», а ранее на его предшественника - ФК «Металлист». Сегодня Клуб переживает не самые простые времена. Остаётся сделать предположение: Закончились выборы, и как-то прервалось финансирование? Необходимо снова объединяться. Как показывает практика, в этом вопросе не стоит надеяться на местную власть – в регионе масса других серьезных и важных проблем, и ни обладминистрация, ни горсовет Клуб никогда не обеспечивали и не обеспечат. Надежда только на небезразличных харьковчан и поклонников спорта», - подчеркнул Александр Фельдман.

Справка. Харьковский «Металлист 1925» был основан 17 августа 2016 г. Он занял второе место в Любительской лиге сезона 2016/17 гг. и второе место чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе «Б» сезона 2017/18 гг., а в сезоне 2018/19 гг. стал четвертым в Первой лиге, в которой продолжил выступления и в стартовавшем сезоне 2019/20 гг. Харьковский «Металлист» — серебряный и семикратный бронзовый призер чемпионатов Украины по футболу, обладатель Кубка СССР 1988 г., финалист Кубка Украины 1992 г., четвертьфиналист Лиги Европы сезона 2011/12 гг. После сезона 2015/16 гг. потерял профессиональный статус из-за долгов президента клуба Сергея Курченко.