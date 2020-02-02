На детской площадке патрульные задержали мужчину с наркотиками

02 февраля 2020 г. 13:00
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Значительное количество, вероятно, наркотического вещества обнаружили харьковские патрульные у мужчины, который курил на детской площадке в Московском районе города.

Об этом  сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Как заметили патрульные, во время общения с ними мужчина заметно нервничал.

Они решили его досмотреть и в результате поверхностной проверки обнаружили у правонарушителя 14 пакетов с неизвестным веществом, похожим на наркотическое, и 2 пакета с веществом растительного происхождения.

Для проведения соответствующих следственных действий и изъятия обнаруженных веществ на экспертизу на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Также в отношении правонарушителя инспекторы вынесли постановление за курение табачных изделий в запрещенных местах.

 

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