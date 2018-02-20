На Гоптовке из Украины мужчина пытался вывезти награды

Сегодня утром в пункте пропуска «Гоптовка» у мужчины таможенники обнаружили ордена и медали времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Гражданин Украины, который следовал в Россию на собственном авто, заявил об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины предметов.

Но при проведении таможенного контроля в карманах куртки мужчины правоохранители обнаружили ордена и медали времен Второй мировой войны в количестве 73 единиц и 9 орденских книжек.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.