На Гоптовке из Украины мужчина пытался вывезти награды

20 февраля 2018 г. 15:29
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Сегодня утром в пункте пропуска «Гоптовка» у мужчины таможенники  обнаружили ордена и медали времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Гражданин Украины, который следовал в Россию на собственном авто, заявил об отсутствии запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины предметов.

Но при проведении таможенного контроля в карманах куртки мужчины правоохранители обнаружили ордена и медали времен Второй мировой войны в количестве 73 единиц и 9 орденских книжек.

В отношении правонарушителя составили протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

 

 

 

 

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