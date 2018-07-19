На границе с Россией задержали угнанные автомобили

19 июля 2018 г. 11:12

Накануне на Гоптовке пограничники обнаружили два автомобиля, которые находились в международном розыске.

Об этом сообщили в пресс-службе Восточного регионального Управления ГПСУ.

В первом случае в пункт пропуска «Гоптовка» на выезд из Украины прибыл автомобиль марки «« BMW »2010 года выпуска российской регистрации под управлением 34-летнего россиянина.

При пограничном контроле автомобиля на него сработала база данных «Интерпол». Пограничники установили, что данный автомобиль находится в розыске с 2018 года.

Второй автомобиль, марки «ZXAUTO», за рулем которого был 43-летний украинец, выезжал из Украины через тот же пункт пропуска.

В ходе пограничного оформления на него также сработала база данных «Интерпол», пограничники выяснили, что это авто также находится в розыске с 2018 года.

В обоих случаях пограничники сразу же задержали водителей и автомобили.

Также они проинформировали полицию, работникам которой и передали задержанные транспортные средства и водителей.

 

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