На Харьковщине двое мужчин до смерти избили своего арендодателя

03 июля 2017 г. 10:35
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Сообщение о происшествии поступило к правоохранителям 1 июля в 22:10 от фельдшера больницы.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, после совместного распития спиртных напитков между хозяином жилья и двумя жителями других областей 29 и 27 лет, которым он сдавал комнату, возникла ссора, которая переросла в драку. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина скончался.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали злоумышленников.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Следственные действия продолжаются.

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