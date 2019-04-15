На Харьковщине выявили некачественную питьевую воду

Специалисты службы потребителей в Харьковской области выявили факты отклонения от установленных норм в качестве питьевой воды.

Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, отклонения были зарегистрированы на водопроводных сооружениях КП «Добробут» Гусаровского сельского совета в Балаклейском районе, КП «Аква» и «Источник» Шевченковского поселкового совета, а также в Орельской общеобразовательной школе I-III ступеней Лозовского районного совета.

Владельцам водопроводных сооружений и другим субъектам хозяйствования было предоставлено 23 предписания об устранении нарушений санитарного законодательства.

Как отметили в службе, из них по состоянию на 10 апреля 2019 года выполнено 9 %, остальные находятся в стадии выполнения.