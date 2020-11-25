На Харьковщине заболеваемость COVID-19 уменьшилась на 25-30% - Пастух

С начала пандемии в Украине в Харьковской области коронавирусом заболело 52532 человека. Об этом сообщили в ХОГА.

«На сегодняшний день 25 318 больных ковид выздоровели, это около 50% от общего количества, к сожалению, 725 человек умерли, - сообщил журналистам заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух. - В учреждениях здравоохранения Харьковской области находится 1668 пациентов».

По информации Пастуха, ранее в учреждениях здравоохранения как города Харькова, так и областного подчинения, находилось одновременно 2100-2200 пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

«Сегодня мы можем констатировать уменьшение такого количества больных примерно на 25-30%, - рассказал заместитель председателя ХОГА. - В медицинских учреждениях города Харькове, по состоянию на утро, находилось 898 пациентов. В учреждениях областного подчинения находится менее 750 пациентов».

Пастух отметил, что в Харьковской области полностью решили вопрос с задержкой тестирования на COVID-19.

«Раньше у нас была задержка результатам ПРЛ-тестов для жителей как Харькова, так и области. Сегодня во всех больницах эта проблема снята, - отметил Тарас Пастух. - Сейчас фактически за несколько часов выдают результаты».