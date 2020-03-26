На Павловом Поле посреди улицы внезапно умер мужчина

В Харькове накануне вечером, 25 марта, посреди улицы скончался мужчина.
Об этом сообщили в соцсетях очевидцы.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об обнаружении тела мужчины у перекрестка на проспекте Науки поступила в полицию в 21:50.
Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшего. Им оказался 65-летний харьковчанин. Предварительно установлено, что мужчине внезапно стало плохо. Медики, прибывшие по вызову, лишь констатировали его смерть.
Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».