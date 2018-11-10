На Полтавщине выявили поддельное масло харьковского производства

10 ноября 2018 г. 13:20
2 просмотра

Во время внеплановой проверки Полтавской специализированной школы-интерната спортивного профиля обнаружили фальсифицированное сливочное масло.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

Специалисты службы при проверке заведения отобрали образцы масла сладкосливочного крестьянского с содержанием 72,6% жира производства ООО фирмы «Апрель», которая находится в Харьковской области. 

Лабораторные исследования установили, что содержание немолочного постороннего жира в этом масле составило 70,92%, что не соответствует данному виду продукции.

Решением Главного государственного инспектора Полтавской области остатки данного масла в количестве 50,160 кг из заведения изъяли.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области направило письмо в Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области для принятия соответствующих мер по выявленному нарушению пищевого законодательства.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.