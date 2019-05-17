На Салтовской линии метро - задержка движения поездов

Многие харьковчане-пассажиры метрополитена утром опоздали на работу из-за того, что поезда на Салтовской линии двигались с большим интервалом, который составлял около 10 минут.

В свою очередь, в пресс-службе Харьковского метрополитена сообщили, что никаких задержек в графике движения поездов нет, поезда двигаются по обычному расписанию.

Все задержки в метрополитене объясняют переходом с расписания часа пик на обычный график движения.

Харьковчане, в свою очередь, недоумевают, так как подобного в последнее время не происходило.