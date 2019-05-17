На Салтовской линии метро - задержка движения поездов

17 мая 2019 г. 11:35
Автор: Светлана Еченина
53 просмотра

Многие харьковчане-пассажиры метрополитена  утром опоздали на работу из-за того, что поезда на Салтовской линии двигались с большим интервалом, который составлял около 10 минут.

В свою очередь, в пресс-службе Харьковского метрополитена сообщили, что никаких задержек в графике движения поездов нет, поезда двигаются по обычному расписанию.

Все задержки в метрополитене объясняют переходом с расписания часа пик на обычный график движения.

Харьковчане, в свою очередь, недоумевают, так как подобного в последнее время не происходило.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.