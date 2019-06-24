На водителя, который въехал в здание Харьковского горсовета, открыли уголовное дело

24 июня 2019 г. 16:49

По факту ДТП возле Харьковского горсовета открыто уголовное производство, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

Напомним , 23 июня около 7:50 водитель автомобиля «Toyota» въехал в здание на площади Конституции.

Пассажиров в автомобиле не было.

В результате аварии 30-летнего водителя автомобиля с телесными повреждениями госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 

Как рассказала инспектор Шевченковского отдела полиции Инесса Снытко, сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

 

Видео: 

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