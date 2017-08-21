НАБУ и Генпрокуратура займутся расследованием схем по передачи имущества предпринимателей в третьи руки в Харькове

Юристы утверждают, из-за юридических коллизий, а также при участии судей и госрегистраторов, частная собственность нередко оказывается абсолютно не защищенной.

Бизнесмен Сергей Киракосян около двадцати лет ведет семейный ресторанный бизнес. Когда они развелись с женой, деловые отношение сразу не прекратили, лишь со временем решили разделить имущество в гражданском процессе. Тем не менее, наличие гражданского процесса и пребывание имущества, стоимостью более 5 млн. грн., под арестом не остановило попытку его рейдерского захвата

Сергей Киракосян, бизнесмен

Год мы судились, когда моя жена постоянно подавала апелляции, а спустя год она просто решила стать банкротом. И они с командой своих людей, адвокатом, побежали в наш Хозяйственный суд, и за полтора месяца стали банкротами, и все наше имущество, бизнес имеются в виду перешло к другим людям.

Экс-супруга Сергея ситуацию категорически комментировать отказывается.

В Хозяйственном суде, несмотря на протесты под зданием, от комментариев также отказываются - говорят, оценку законности решения должна дать Апелляционная инстанция, где начато рассмотрение спора. Представитель бизнесмена уверен, решение по отчуждению имущества Сергея от его супруги третьему лицу, в тот момент, когда оно не было разделено, незаконно. Ни судья, ни регистратор, которая переоформляла его после, не имели права принимать его, пока в гражданском процессе не было установлено, какая часть принадлежит Сергею, какая его бывшей жене. Только после того, как было бы установлено, кто чем владеет, каждая из сторон получила бы право распорядиться имуществом - продать, отдать за долги, в ходе процедуры банкротства или как-то иначе.

Тарас Баранов, юрист

Когда имущество было арестовано в ходе гражданского процесса, его невозможно было относить к активам должника и включать в ликвидационную массу. Тем более распоряжаться им в ходе данной процедуры, тем более есть четкая позиция и Верховного Суда, и Высшего специализированного суда Украины, о том, что, то имущество, которое пребывает под запретом им невозможно распоряжаться.

Юристы говорят, что как показывает практика такие схемы передачи имущества третьим лицам, в которых участвуют представители фемиды и недобросовестные регистраторы, нередко используются в Харькове. Поэтому они обратились в НАБУ и органы прокуратуры с требованием дать правовую оценку действиям всеv участникам схемы. Антикоррупционное бюро Украины уже открыло уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами при перерегистрации имущества, а органы прокуратуры рассматривают возможность открытия уголовного производства по факту вынесения судьей Хозяйственного суда Харьковской области заведомо неправосудных решений.