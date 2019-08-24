"Надеюсь, каждый украинец вернется из плена или заключения", - омбудсмен

Украинский омбудсмен Людмила Денисова выразила надежду на возвращение всех политзаключенных граждан Украины на родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook.

Денисова надеется, что каждый гражданин Украины вернется из плена или заключения на родину.

"Я надеюсь, что благодаря нашему единству и совместной борьбе мы сможем решить военный конфликт на востоке страны, вернуть украинский Крым. А каждый гражданин нашего государства вернется из плена или заключения на родину", - написала Денисова.

Отметим, сегодня стало известно, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова отправилась с визитом в Киев после информации о согласовании обмена удерживаемыми.

Визит Москальковой в Киев проходит на фоне сообщений о подготовке обмена пленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.