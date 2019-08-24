 

"Надеюсь, каждый украинец вернется из плена или заключения", - омбудсмен

24 августа 2019 г. 16:19
Источник: РБК-Украина
3 просмотра

Украинский омбудсмен Людмила Денисова выразила надежду на возвращение всех политзаключенных граждан Украины на родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook.

Денисова надеется, что каждый гражданин Украины вернется из плена или заключения на родину.

"Я надеюсь, что благодаря нашему единству и совместной борьбе мы сможем решить военный конфликт на востоке страны, вернуть украинский Крым. А каждый гражданин нашего государства вернется из плена или заключения на родину", - написала Денисова.

Отметим, сегодня стало известно, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова отправилась с визитом в Киев после информации о согласовании обмена удерживаемыми.

Визит Москальковой в Киев проходит на фоне сообщений о подготовке обмена пленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.