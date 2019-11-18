"Невозможная вонь": жильцы дома в центре Харькова жалуются на соседку, у которой дома живут более десятка собак

Харьковчане-жильцы дома со шпилем, который находится в центре города, обвиняют свою соседку в том, что она создала им невыносимые условия для проживания.

Видео, в котором люди описывают данную ситуацию, облетело местные паблики в соцсетях.

По словам харьковчан, их соседка держит дома более 10 собак, однако не выводит их на улицу гулять и не ухаживает за ними дома.

«Она их не выгуливает, не кормит, на лестничной клетке невозможная вонь. Условий для жизни нет, газовщики отключили даже газ, чтоб из-за аварии этаж не взлетел на воздух. Печки тоже дома нет. Собаки и кошки пи*яют и ка*ают в квартире уже лет шесть. Антисанитария полная. Полы прогнившие, моча по стенам льётся к соседям вместе с этим всем го*ном», - пишут отчаявшиеся люди, добавляя, что, по имеющейся у них информации, паспорта у женщины нет и якобы квартира уже ей не принадлежит тоже.

Как отмечается, соседи за свой счёт предложили женщине отремонтировать трубы в квартире и провести дезинфекцию.

«Вроде сошлись на том, что в следующую пятницу она освободит квартиру, и там проведут дезинфекцию. Но по опыту прошедших лет, скорее всего снова отморозится», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что харьковчане намерены обратиться в полицию и в суд по поводу уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и их конфискации.