Обмен пленными: кто возвращается в Украину - список

7 сентября между Украиной и Россией проходит масштабный обмен удерживаемыми лицами.

Украинская правда публикует списки обмена «35 на 35»

Списки украинцев:

Россия выдаст Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи.

1. Юрий Будзыло

2. Вячеслав Зинченко

3. Андрей Опрыско

4. Сергей Цибизов

5. Андрей Артеменко

6. Владимир Терещенко

7. Евгений Семидоцкий

8. Виктор Безпальченко

9. Андрей Шевченко

10. Владимир Варимез

11. Михаил Власюк

12. Богдан Головаш

13. Сергей Чулиба

14. Олег Мельничук

15. Богдан Небылица

16. Владислав Костишин

17. Сергей Попов

18.Юрий Безъязычный

19. Роман Мокряк

20. Андрей Эйдер

21. Василий Сорока

22. Андрей Драч

23. Владимир Лисовой

24. Денис Гриценко

Также в списке на обмен находятся политзаключенные:

25. Олег Сенцов

26. Александр Кольченко

27. Владимир Балух

28. Роман Сущенко

29. Николай Карпюк

30. Станислав Клых

31. Павел Гриб

32. Евгений Панов

33. Артур Панов

34. Эдем Бекиров

35. Алексей Сизанович

Напомним, в аэропорт на встерчу с украинцами прибыл президент Украины Владимир Зеленский. а также - главы силовых ведомств, в частности, глава МВД Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, а также командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, министр обороны Андрей Загороднюк и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.