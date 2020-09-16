Официальный интернет-магазин украинского производителя №1®

16 сентября 2020 г. 13:05
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Компания Come-For — лидер на украинском рынке товаров для сна. 15 лет опыта работы, собственное производство с полным циклом, качественные материалы и наполнители — далеко не полный список преимуществ бренда. Производитель Ком-Фор пользуется доверием покупателей и заслужил признание независимых экспертов.

Интернет-магазин матрасов Come-For предлагает:

  • укомплектовать спальню ортопедическими матрасами и подушками;
  • купить текстиль высокого качества;
  • сделать мебель под заказ.

Что делает Come-For особенным?

Фабрика Come-For оснащена современным оборудованием. При производстве матрасов применяются новейшие технологии и сырье из Европы. С каждым годом компания расширяет линейку выпускаемой продукции, предлагая профессиональные решения для обустройства спальной зоны.

Ортопедические матрасы и подушки Come-For:

  • имеют привлекательный дизайн;
  • приятные на ощупь;
  • не вызывают аллергических реакций;
  • надолго сохраняют свежесть и чистоту;
  • проходят строгий контроль качества;
  • имеют продолжительный срок службы;
  • можно купить по доступной цене.

Клиенты Ком-Фор пользуются накопительной системой скидок. Кроме того, на сайте магазина в разделе «Акции» можно выбрать товары по сниженной стоимости.

В течение гарантийного периода дефекты продукции устраняются за счет компании в собственном сервисном центре.

Для изготовления всей линейки товаров используются высококачественные материалы, прошедшие сертификацию в Украине. Наполнители, эксклюзивные обивочные ткани — все это закупается у проверенных поставщиков из Италии, Германии, Бельгии.

Где в Украине заказать качественные аксессуары для сна и отдыха?

Купить продукцию украинского бренда Come-For можно на официальном сайте компании. Для этого добавьте понравившиеся товары в корзину интернет-магазина и укажите параметры оплаты и доставки. Есть возможность оформить покупку в рассрочку (с помощью сервиса «Оплата частями» от ПриватБанка).

Если вы привыкли совершать офлайн-покупки, можете посетить торговые точки, которые реализуют товары бренда Come-For. Это более чем 1500 магазинов (мебельные салоны, продающие текстильную продукцию и пр.).

Заказы по Харькову доставляются курьерами компании. В Киев и другие города отправка продукции осуществляется транспортной компанией «Новая почта». Если сумма покупки составляет 5000 грн. и более, транспортные расходы берет на себя компания Come-For.

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