Охранный статус ЮНЕСКО для Госпрома. В ХОГА рассказали о подготовке документов для внесения одной из "визиток" Харькова в список Всемирного наследия

Вопрос о присвоении Госпрому официального статуса наследия ЮНЕСКО харьковчане начали обсуждать в разгар скандала вокруг установки колонны на площади Свободы, которую горожане сразу же прозвали "одоробло". После многочисленных обсуждений, подписаний петиций, митингов, а также судебных рабирательств, в мае этого года проведение конкурса на возведение колонны, а следовательно, и его результаты, апелляционный суд признал незаконным. Однако после этого активисты продолжили настаивать на присвоении Госпрому и прилегающей территории охранного статуса ЮНЕСКО, поскольку уверены - только это станет гарантией того, что архитектурный ансамбль площади будет сохранен. Харьковчане обратились и к министру культуры, и в Харьковскую облдаминистрацию, чтобы этим вопросом чиновники занялись в ближайшее время. В начале лета в ХОГА сообщили - Госпром вошел в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Следующий шаг, отметил директор Департамента градостроительства и архитектуры Михаил Рабинович, внесение объекта в основной список. В данный момент подчеркивает он, работа по этому вопросу уже началАсь.

Михаил Рабинович, дир. Деп. градостроительства и архитектуры ХОГА:

Будет заказана вот эта работа, это большой труд, это практически книга большая. Это регламентный документ ЮНЕСКО. Называется это номинационное досье, которое выйдет на английском, на украинском языках и эта книга отправится на рассмотрение комиссии.

Для работы над пакетом документов, необходимых для включения Госпрома в основной список ЮНЕСКО, говорят в обладминистрации, привлекают не только харьковских историков и архитекторов, но также общественных активистов и зарубежных специалистов.

Михаил Рабинович, дир. Деп. градостроительства и архитектуры ХОГА:

Работа эта будет, ну это практика ЮНЕСКО где-то от полутора до двух лет она будет продолжаться. То есть год на разработку номинационного досье на издание этого фолианта и в этом труде, там есть все, там не только здание. Там и то, о чем беспокоились харьковчане. Там и охранная зона, и режим эксплуатации, там полностью весь блок проблем памятникоохраны.

Кроме того, подчеркивают в ХОГА, в области разрабатывается программа памятникоохранной сферы. В данный момент на Харьковщине из более, чем 700 памятников - статус национально значимых имеют 69, но в государственный реестр заведено всего 23.