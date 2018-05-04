От проспекта Людвика Свободы до проспекта Победы временно запретят движение транспорта

5 мая 8:00 до 21:00 движение транспорта по улице Ахсарова - на участке от проспекта Людвика Свободы до проспекта Победы будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Это связано с капитальным ремонтом ул. Ахсарова, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим проспектам - Людвика Свободы и Победы.

При этом проезд автомобилей специальных оперативных служб к домам, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.

На время работ автобус №26э (при движении в сторону пр. Победы) будет объезжать закрытый участок таким образом: ул. Ахсарова - пр. Людвига Свободы - пр. Победы и далее по маршруту.

Конечная остановка автобуса №245э будет временно находиться на перекрестке улиц Ахсарова и Целиноградской.