Открытие магазина iOn Apple Premium Reseller с командой экспертов

Для страстных поклонников всемирно известной «яблочной» продукции сегодня в ТРЦ Караван открылся первый в Харькове авторизованный представитель компании Apple - магазин сети iOn. В шоу-руме находятся стенды с полным ассортиментом компании, начиная с iPhone и заканчивая моноблоками, а также фирменные аксессуары от Apple.

Ирина Савина, гендиректор сети APR по странам

Магазины в статусе Apple Premium Reseller - это полный ассортимент продукции Apple в первую очередь, которая находится не только в доступе в продаже, но ещё в доступе для демонстрации.

Так, можно будет протестировать любую из новинок, и кроме того, получить профессиональную помощь продавцов не только в подборе необходимой модели, но и в ее функциональных особенностях.

Александр Подкопай, директор магазина сети iOn в Харькове

Есть специально оборудованное место для обучения для общения с нашими дорогими клиентами и гостями, это black stable. Вы всегда можете попробовать вместе с продавцом покупку, которую вы планируете совершить, то ли это будет ipad, то ли это будет iPhone.

Юрий Калиниченко, ген. менеджер сети iOn в Украине

Каждый продавец наших магазинов профессионально обучен компанией Apple для предоставления квалифицированного сервиса всем нашим покупателям.

Интерьер магазина iOn разработан по стандартам Apple специалистами из штаб-квартиры корпорации в Купертино и воплощен с точностью до каждой детали.

Всем покупателям в течение первых трех дней с момента открытия будут доступны самые популярные модели Apple с ценами даже ниже, чем в США.