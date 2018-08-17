Открытие магазина iOn Apple Premium Reseller с командой экспертов

17 августа 2018 г. 19:15
Автор: Алина Тюхай
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Для страстных поклонников всемирно известной «яблочной» продукции сегодня в ТРЦ Караван открылся первый в Харькове авторизованный представитель компании Apple - магазин сети iOn. В шоу-руме находятся стенды с полным ассортиментом компании, начиная с  iPhone и заканчивая моноблоками, а также фирменные аксессуары от Apple.

Ирина Савина, гендиректор сети APR по странам

Магазины  в статусе Apple Premium Reseller - это полный ассортимент продукции Apple в первую очередь, которая находится не только в доступе в продаже, но ещё в доступе для демонстрации.

Так, можно будет протестировать любую из новинок, и кроме того, получить профессиональную помощь продавцов не только в подборе необходимой модели, но и в ее функциональных особенностях.

Александр Подкопай, директор магазина сети iOn в Харькове

Есть специально оборудованное место для обучения для  общения с нашими дорогими клиентами и гостями, это black stable. Вы всегда можете попробовать вместе с продавцом  покупку, которую вы планируете совершить, то ли это будет ipad, то ли это будет iPhone.

Юрий Калиниченко, ген. менеджер сети iOn в Украине

Каждый продавец наших магазинов профессионально обучен компанией Apple для предоставления квалифицированного сервиса всем нашим покупателям.

Интерьер магазина iOn разработан по стандартам Apple специалистами из штаб-квартиры корпорации в Купертино и воплощен с точностью до каждой детали.

Всем покупателям в течение первых трех дней с момента открытия будут доступны самые популярные модели Apple с ценами даже ниже, чем в США.

 

Видео: 

Открытие магазина iOn Apple Premium Reseller с командой экспертов - 17.08.2018

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