Отравление газом и сломанный палец Руденко. Депутаты пишут заявления в полицию, Кернес требует признать беспорядки в мэрии захватом госучреждения

Проблемы с дыхательными путями и головокружение - после столкновений в горсовете в больницу попали 4 женщины, говорят в мэрии. Две обратились к врачам накануне, две - уже на следующий. Также некоторые сотрудники, подчеркивают в горсовете, взяли отгулы из-за плохого самочувствия. У заместителя мэра, Андрея Руденко, которому активисты устроили "мусорную люстрацию", сломанный палец и наложен гипс. Он и еще несколько депутатов обратились с заявлениями в полицию.

Елена Баранник, пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской обл.:

Надійшли дві заяви від заступника міського голови і від групи депутатів щодо хуліганства з боку невідомих осіб. Ці заяви зареєстровані в журналі єдиного обліку правопорушень і долучені до кримінального провадження, яке, як я вже казала, було відкрито 20 червня, слідчі дії тривають. Встановлюються усі обставини події, свідки, учасники.

Тем временем в мэрии отмечают - будут требовать тщательного расследования и переквалификации дела.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Полиция возбудила уголовное дело по хуліганству, вчера мне поздно вечером адвокаты доложили, что мы будем требовать переквалификации уголовного дела в такую статью как «Захват государственного учреждения».

В свою очередь, в полиции на заявление градоначальника отвечают, что в данный момент расследование проводится по статье "Хулиганство". И только в том случае, если следователи во время установки всех обстоятельств произошедшего в горсовете получат многочисленные доказательства захвата учреждения, тогда будет поднят вопрос о переквалификации дела или об открытии отдельного производства.