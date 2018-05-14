Оттачивание мастерства. Где тренируются будущие спасатели?

Разминирование, тушение пожара, поведение в зараженных зонах и еще множество разных навыков будут отрабатывать курсанты Университета гражданской защиты под Харьковом. На специальной базе ребята закрепят на практике знания, которые в течение года приобретали в стенах своего ВУЗа. В сборах участвуют лишь первокурсники. А вот и первое задание - надо эвакуировать человека с 4-го этажа учебной башни. На сборы в этом году выехали полторы сотни будущих спасателей, среди них 14 девушек. Анастасия с детства мечтала помогать людям, вот и поступила в Университет гражданской защиты. Девушка признается, самое сложное - быть вдали от дома, впрочем, отмечает Настя, о своем выборе не жалеет.

Анастасия, курсантка

Главное, чтобы было желание, и чтобы не боялся сам. Если ты захочешь, ты все можешь сделаешь. Думаю, в будущем девочки будут начальниками караула и все будет хорошо. - Не помогали в процессе? - Мальчики? Помогают они всегда все равно жалеют, любят.

Свои умения первокурсники продемонстрировали в эстафете. Она разделена на 12 этапов. Здесь проверяют навыки работы с пожарной лестницей, разминирования, поведения в зараженных зонах, и умение потушить на себе огонь. Соревновались две команды. Капитан команды победителей - Станислав Тронь рассказывает, что победа не была легкой. Впрочем, слаженная работа дала хороший результат

Станислав Тронь, капитан команды-победителя

Найперше нарікання - це було на канаті, як була переправа через озеро. Зачепився карабіном. Було тяжко. Ну, зняли, все. Атлети зробилди своє діло, завдяки їм. На 400 метрів прибігли вони добре і далі, як переносили постраждалих

Кроме физической подготовки курсанты должны быть подготовленными и психологически, отмечают преподаватели

Олег Семков, начальник сборов Национального университета гражданской защиты Украины

Психологически устойчив человек должен быть, потому что он будет в своей работе видеть и трупы и раны и люди будут плакать, и просить, и ругать и он должен, не взирая на вот такие неблагоприятные условия он должен все равно уметь выстоять и выполнять свое дело.

Домой ребята вернутся через два месяца, тогда для них и начнутся желанные каникулы. Впрочем, лучших из них ожидает еще и участие в столичном параде по случаю Дня Независимости