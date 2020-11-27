Пандемия COVID-19: количество заболевших в мире приближается к 61 миллиону

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 07:00 (по Киеву) пятницы 60 930 094 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 583 124 заболевших, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 431 513 против 1 420 462 жертв болезни на утро четверга, выздоровели при этом более 39 миллионов заболевших.

В число стран с 5 миллионами и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 12 883 255 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие сутки - 112 539) и 263 417 летальных исходов (рост - 1 240), излечились более 4,87 млн. заболевших.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 43 082 человека. Всего в стране зафиксировано 9 309 788 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 492 до 135 715 человек, поправились более 8,7 млн. заболевших.

Третья позиция в мире по числу инфицированных коронавирусом у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 204 220 заболевших, что на 37 614 человек больше, чем сутками ранее, умерли 171 460 больных (рост - 691), вылечились более 5,55 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 184,5.

В США на 1 млн жителей скончался 812 человек, Индии - 98, Бразилии - 804.