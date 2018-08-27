"Пандус раздора". Как Анна Пашкова выбивала себе возможность жить по-человечески

Ребята, тут просят, помогите, пожалуйста, чтобы меня поднять! Смотрите - один сзади, за вот эту ручку, один спереди - за вот эти штуки! Ой…

Так выглядит повседневная жизнь для Анны Пашковой. Девушка, которая четыре года назад из-за болезни вынуждена была пересесть в коляску, без посторонней помощи не может выехать из подъезда. Хотя дел у спортсменки хватает. На личном счету Анны Пашковой более четырех десятков медалей. Заняться фехтованием Анну вдохновили подруги два года поэтому.

Анна Пашкова, шпажистка

У нас на Украине не было до меня еще ни одной женщины-фехтовальщицы категории С. Это шейники, это шейная травма, это поражение рук, и вот я стала первой на Украине женщиной фехтовальщицей.

Однако построить пандус оказалось сложнее, чем медаль завоевать. Никакой возможности для спуска у Анны нет, у нее был свой раскладной пандус, но он уже совершенно не пригоден, говорит женщина. С просьбой о помощи семья Пашковой обратилась в мэрию, там откликнулись. Деньги на строительные материалы нашли, но строители так и не смогли установить пандус, ведь соседи начали яростное сопротивление:

Почему мы с вами ругаемся? Объясните? Как мне спускаться? Нужно искать выход. Был уже выход - две рейки, но это невозможно. - То есть, ты хочешь найти выход за мой счет? - Вы же не платите, где ваш счет? - Ты что не понимаешь, что стоимость квартиры уменьшится. - Вы ездили хоть раз по городу, вы видели как ездят инвалиды…

Реакция жителей этой «элитной многоэтажки» вызвала возмущение среди харьковчан и под стены подъезда, где живет Анна Пашкова, приехали волонтеры и обычные люди, чтобы поддержать спортсменку. Но соседи требовали документы, говорили, что строительство незаконно, мол, они не против пандуса, но их права нарушаются, им будут в окна заглядывать и посягать на личную территорию:

Елена Заславская, жительница дома

Нарушаются все права, мои права, нас как совладельцев здания, нарушаются много норм, которые устанавливаются, пожарные, санитарные, этой организацией не предоставлены ни разрешительные документы, ни проект, не землеотвод, ничего!

Житель дома

Я считаю, что если делать, то делать правильно. Вот я - за подъемник. - А чем не правильно пандус?- Здесь люди, которые собираются проводить работы, не имеют никаких разрешений, у них нет чертежей, ни согласований, ничего

Алла Гречко, жительница дома

Я считаю, что мы наоборот, мы должны помогать: и деньгами, и физически, и морально, возможно, даже во всех подъездах это делать

Ирина Ковеза, жительница дома

И будет наше общество добрым тогда! Все будет хорошо, мы поможем нашей девочке. Мы никогда не видели эту девушку на коляске, будем теперь гордиться, что у нас такие люди живут в нашем доме

Однако вспомогательную конструкцию все же начали строить. Сами представители благотворительной организации показывают чертежи и говорят, что разрешения для нее вообще не нужны:

Тут 1.70 высота, один к десяти уклон, мы делаем по нормативам, общая длина пандусов - 17 метров, клумбу мы разбиваем пополам, чтобы она развернулась!

Борис Плотников, представитель «Жилкомсервиса»

Все это законно. Разрешения на строительство пандусов не существует! Их не надо брать. Поэтому мы делаем все законно

Однако возмущенную соседку с первого этажа не умерили ни чиновники, ни строитель - она вызвала полицию. Между тем в конфликт вмешалась мэрия, и по их обещаниям, пандус будет установлен через несколько дней.