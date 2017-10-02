Пархомовскому музею больше не грозит переселение

Работы Мане, Писсарро, картины выдающихся голландцев ван Дейка и де Хоха. Иконопись, графика и скульптура. В экспозиции Пархомовского музея – уникальные оригиналы – работы Пабло Пикассо. В частности его знаменитый «Голубь мира».

Елена Семенченко, директор Пархомовского историко-художественного музея им. П.Ф. Лунева:

Малевич і Василь Кандинський. Робота Казиміра Малевича «Суперматизм 65» вважається однією із кращих супердраматичних. І, ви знаєте, це єдина така робота взагалі в музеях України.

Сейчас Пархомовский музей насчитывает три с половиной тысячи экспонатов основного фонда и является лучшим сельским музеем. Но 6 лет назад сотрудники учреждения и коллекция могли остаться без дома. Старинную усадьбу, где размещен музей, передали под залог. Последний собственник был признан банкротом. С торгов ее купил в 2011-м один из коммерческих банков. Для того чтоб здание оказалось на балансе Харьковского художественного музея, потребовались продолжительные переговоры с финучреждением. С символическими ключами усадьбу передали, как благотворительный вклад.

Юлия Светличная, губернатор:

Мені приємно, що та справа, яку ми розпочинали ще декілька років тому, нарешті здійснилась. Це дійсно свято для громади, воно тепер має юридичну основу.

Каждый год музей посещает около 15 тысяч посетителей. Сейчас, кроме мировых шедевров, желающие могут увидеть и выставку «История старинных усадеб». Это фотографии замков из разных уголков Украины, связанные с жизнью и творчеством известных заграничных творцов.