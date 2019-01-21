Перелом и черепно-мозговая травма: в центре на женщину упала сосулька

Температурные колебания и снегопады превращают обычные здания в настоящую опасность для горожан. Накануне в центре Харькова, на улице Рымарской на двух харьковчан упали ледяные глыбы. По информации правоохранителей одной из пострадавших оказалась 56-летняя женщина. Ее доставили в больницу скорой и неотложной помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом и раной руки, а также ушибом грудного отдела. Местные говорят, действительно сосульки на этом доме были достаточно большие, поэтому ходить под ними каждый раз было все страшнее.

Владимир и Раиса

Сусіди розповідали, що приїжджала швидка допомога неначе чи сніг, чи буруля ця впала, ну як вона чи на неї, чи на спину, чи поруч, ми не знаємо.

Александр, харьковчанин

Ну, скорая приехала, забрала. Не знаю, что дальше было. Вот там, да, дальше упала сосулька.

После происшествия, по словам Владимира, снег и сосульки вдоль Рымарской достаточно оперативно убрали, впрочем, в переулках крыши жилых домов почему-то обошли стороной. Там все еще горожан ждет ледяная опасность, рассказывает мужчина.

Владимир и Раиса

Чистили, що навіть я бачив там напроти філармонії і козирьок впав, ця буруля впала на козирьок і зламали козирьок. - Це того разу з жінкою? - Оце після тої жінки на другий день. А на хлопця я бачила стояла скора.

Харьковчане говорят, что за выходные сосулек действительно стало немного меньше, особенно в центре города на основных проходных улицах.

Александр, харьковчанин

У нас на доме я сосулек вроде как не видел, но я видел много вот так по городу на зданиях.

Дмитрий, харьковчанин

По вызову иногда приезжают, а иногда нет. То есть более-менее с этой точки зрения бывает хорошо вот у нас заказываем машину, службу они приезжают и чистят, но всё равно ещё очень много.

По словам горсовета ситуация с ледяными глыбами и снегом на крышах - напряженная. Уже к середине января этого года от харьковчан принято больше заявок, чем за всю зиму прошлого года. Так ежесуточно на горячую линию «15-62» поступает до восьмисот обращений. Поэтому в мэрии харьковчан призывают с осторожностью проходить возле жилых домов, обращать внимание на сосульки под крышами подъездов и другими выступающими конструкциями зданий.