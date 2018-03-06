Переполненные баки и усеянные обертками и остатками от продуктов дворы. Справляются ли коммунальщики с вывозом мусора?

Многоэтажка по улице Харьковских дивизий: во дворе, среди сугробов, стоят переполненные баки с мусором. Раньше, вспоминают местные жители, их регулярно вывозили, не было никаких нареканий, но теперь коммунальный коллапс, что настиг Харьков, сказался и здесь.

Ольга Гарбузова, жительница дома по ул. Харьковских дивизий

Вивозили всё время. А это уже не вывозят, бачу, неделю. Бо як началася погода...

Александр

Обычно, здесь, вывозится мусор, но сегодня я смотрю - не вывезли. - Через замети чи що? Ну да, я думаю, что технике сложно подъехать, поэтому не вывезли.

Улица Танкопия - аналогичная ситуация. Из-за переполненных баков люди ставят пакеты с мусором рядом, прямо на землю. В некоторых местах, жалуются граждане, коммунальщики все же убирают, но столь спешно и небрежно, что потом остатками продуктов и обертками засыпано все в радиусе десятка метров.

Вера, пенсионерка

Мусор валяется везде. - Не вивозять? - Не вивозять, може сьогодні вже... а мусора- так вообще неймоверно. А йду, у нас там есть больница пятая, вывезли ящики, а мусора у слой валяется по дороге.

А вот сотрудники коммунального предприятия "Комплекс по вывозу бытовых отходов" прежде всего обвиняют в возникновении задержек с вывозом мусора своих коллег коммунальщиков, которые не позаботились о возможности подъезда.

Сотрудник КП "Комплекс по вывозу бытовых отходов"

Очень сложно, потому что КВБО не обязано вот эти.. КВБО обязано вывозить мусор, но никак не чистить. Где благоустройство? Где Жилкомсервисы? Где все остальные?

Впрочем, ответы на эти вопросы от харьковской мэрии нельзя добиться от начала непогоды. Скорее всего, там, ждут, пока с их работой справится весна.