Под Харьковом из-за бешенства объявили карантин

18 января 2019 г. 15:02
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16 января житель Мерефы на собственном дворе обнаружил труп лисы.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Мужчина сразу проинформировал об этом специалистов ветеринарной медицины.

Прибывшие на место ветеринары отобрали патологический материал на анализ и провели вынужденную дезинфекцию.

17.01.2019 по результатам исследования патологического материала специалисты установили диагноз бешенство.

В связи с выявленным фактом бешенства на территории Мерефы наложены карантинные ограничения и утвержден план комплексных мероприятий.

Как отметили в Управлении, участились случаи, когда в связи со сложными погодными условиями либо из-за нехватки пищи дикие плотоядные животные попадают в населенные пункты. Из-за этого существует большая вероятность того, что они могут быть инфицированы бешенством и создают угрозу для жизни и здоровья людей и домашних животных.

Специалисты службы предупреждают: при малейшем подозрении на заражение бешенством (нанесение травмы животным, попадания его слюны на тело человека) следует немедленно обратиться за медицинской помощью, а также необходимо прививать домашних животных (собак, кошек) против бешенства.

 

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