Под Харьковом одессит наладил производство наркотиков

В полицию поступила информация о том, что в одном из домов в городе Южный Харьковского района изготавливают наркотические средства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что указанный дом временно снимает 26-летний житель Одесской области.

Как отметил начальник Харьковского отдела полиции Виктор Шириня, полицейским сразу стало понятно, что производство наркотических средств налажено и работает уже длительное время.

При обыске помещения правоохранители изъяли картонные коробки с порошкообразным веществом желтого, белого и коричневого цветов, полимерная банка с порошкообразным веществом, две бутылки по 6 литров с жидкостью коричневого цвета, две пластиковые канистры с жидкостью светлого цвета и приборы для изготовления наркотиков.

Вещественные доказательства направили на исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Одесситу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.