Под Харьковом одессит наладил производство наркотиков

17 декабря 2018 г. 17:42
1 просмотр

В полицию поступила информация о том, что в одном из домов в городе Южный Харьковского района изготавливают наркотические средства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили, что указанный дом временно снимает 26-летний житель Одесской области.

Как отметил начальник Харьковского отдела полиции Виктор Шириня, полицейским сразу стало понятно, что производство наркотических средств налажено и работает уже длительное время.

При обыске помещения правоохранители изъяли картонные коробки с порошкообразным веществом желтого, белого и коричневого цветов, полимерная банка с порошкообразным веществом, две бутылки по 6 литров с жидкостью коричневого цвета, две пластиковые канистры с жидкостью светлого цвета и приборы для изготовления наркотиков.

Вещественные доказательства направили на исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Одесситу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          Срочно требуются сварщики (аргон) в Чехию. По биометрии. Официальное трудоустройство. Оплата высокая. Жилье бесплатно. Быстрый отъезд. Контакты 0669861416. 0981771804                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.