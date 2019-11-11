Полиция задержала мужчину за убийство родственника

В Харьковской области правоохранители задержали 34-летнего безработного, ранее судимого жителя села Садовое Близнюковского района по подозрению в убийстве родственника.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, как сообщалось, 30 октября в селе Садовое Близнюковского района было обнаружено тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В совершении уголовного преступления обоснованно подозревался племянник погибшего.

Полицейские установили, что между потерпевшим и злоумышленником возникла ссора, в ходе которой 34-летний племянник нанес ножом несколько ударов в область шеи своему дяде. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Тогда злоумышленник накрыл тело умершего матрасом и одеялами, а орудие преступления выбросил на приусадебном участке домовладения по месту жительства.

Однако полицейские разыскали злоумышленника и задержали его.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.