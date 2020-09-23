После тайной инаугурации Лукашенко в Беларуси начались новые протесты

В Беларуси люди продолжают выходить на стихийные акции протеста на фоне тайной инаугурации Александра Лукашенко. Кроме того, Словакия и Литва не признали Лукашенко в качестве президента.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в Twitter написал, что Лукашенко несет ответственность за фальсификации во время выборов. При этом глава МИД Литвы Линас Линкевичус назвал инаугурацию Лукашенко фарсом.

"Подделанные выборы. Подделка инаугурации. Бывший президент Беларуси не стал менее бывшим. Наоборот. Его незаконность - факт со всеми вытекающими отсюда последствиями", - написал Линкевичус.

Белорусская оппозиция планирует провести бессрочную акцию протеста в связи с проведением тайной инаугурации Лукашенко.

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", - написал в Telegram член Координационного совета Павел Латушко.

Белорусов призывают выходить на протесты. Так, в Telegram-канале Nexta обнародовали сообщение с призывом гражданам Беларуси выходить в 18:00 на центральные площади своих городов. При этом в Минске сообщается, что как минимум двух демонстрантов уже задержали.