Реабилитация бойцов с психологическими травмами. Как улучшают условия в палатах для пациентов и о каких трудностях говорят харьковские врачи

30 августа 2017 г. 16:33
136 просмотров

В областной психиатрической больнице номер 3 ежегодно проходят реабилитацию сотни людей, получивших психологические травмы на фронте или после возвращения из зоны боевых действий. В течение последних двух лет львиная доля пациентов - участники АТО.

Богдан Герасимов, зав. 23-м психиатр. отд. для инвалидов и ветеранов войны:

Это, в основном, последствия перенесенных контузий и в связи с этим появившимися психическими расстройствами. Обычно - это так называемое пограничное расстройство, которое характеризуется снижением памяти, внимания, депрессивными проявлениями, тревогами, бессоницей.

Оконные рамы в палатах 23-го психиатрического отделения для инвалидов и ветеранов войны были давно изношены и требовали замены. Поэтому, отмечает депутат горсовета Иван Ракич, они вместе с коллегами из компании "Харьковоблэнерго" решили установить здесь новые пластиковые окна.

Иван Ракич, депутат горсовета:

Допомога лікарняному закладу в питаннях енергоефективності. Це запорука доброї роботи лікарів в тому закладі і перебування учасників бойових дій буде комфортним. Мені дуже приємно бути не осторонь проблеми.

После установки новых окон, уверен Ракич, в более комфортных палатах воинам будет легче бороться с психологическими проблемами.

Видео: 

Реабилитация бойцов с психологическими травмами. Как улучшают условия в палатах для пациентов

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Памятники. т. 067-577-05-15                          Недвижимость italy-today.com                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.