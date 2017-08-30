Реабилитация бойцов с психологическими травмами. Как улучшают условия в палатах для пациентов и о каких трудностях говорят харьковские врачи

В областной психиатрической больнице номер 3 ежегодно проходят реабилитацию сотни людей, получивших психологические травмы на фронте или после возвращения из зоны боевых действий. В течение последних двух лет львиная доля пациентов - участники АТО.

Богдан Герасимов, зав. 23-м психиатр. отд. для инвалидов и ветеранов войны:

Это, в основном, последствия перенесенных контузий и в связи с этим появившимися психическими расстройствами. Обычно - это так называемое пограничное расстройство, которое характеризуется снижением памяти, внимания, депрессивными проявлениями, тревогами, бессоницей.

Оконные рамы в палатах 23-го психиатрического отделения для инвалидов и ветеранов войны были давно изношены и требовали замены. Поэтому, отмечает депутат горсовета Иван Ракич, они вместе с коллегами из компании "Харьковоблэнерго" решили установить здесь новые пластиковые окна.

Иван Ракич, депутат горсовета:

Допомога лікарняному закладу в питаннях енергоефективності. Це запорука доброї роботи лікарів в тому закладі і перебування учасників бойових дій буде комфортним. Мені дуже приємно бути не осторонь проблеми.

После установки новых окон, уверен Ракич, в более комфортных палатах воинам будет легче бороться с психологическими проблемами.