Россиянка попросила убежища в Украине

Россиянка, которую преследуют рейдеры-госслужащие, попросила убежища в Украине.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, накануне, 8 октября, в пункте пропуска «Жуляны» (аэропорт «Киев») пассажирка рейса из Беларуси обратилась к пограничникам с просьбой получить статус беженца.

При этом россиянка сообщила, что дома ее преследуют из-за ее профессиональной деятельности.

По словам женщины, она имеет доказательства причастности российских госслужащих к рейдерскому захвату предприятия, где она раньше работала.

Женщина неоднократно пыталась обжаловать в суде свое незаконное увольнение с работы, однако ей и ее семье неоднократно поступали угрозы физической расправы, из-за которых она решила бежать за границу.

Пограничники разъяснили россиянке порядок обращения за защитой.