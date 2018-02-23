С начала года в Харьковской области выявили 9 заболевших туберкулезом

В 2018 году среди жителей Харьковского района выявили 9 новых случаев туберкулеза, еще у одного лица произошел рецидив болезни.

Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

Выделяли возбудителя в окружающую среду 7 больных, что значительно повышало риск заболевания среди их окружения.

Обследование проходят 12 контактных лиц из этих ячеек.

В настоящее время все они здоровы, за ними установлено динамическое медицинское наблюдение, некоторым, при наличии показаний, назначено профилактическое лечение.