Сам себя выдал: у прохожего обнаружили запрещенные вещества

В Слободском районе Харькова патрульные обнаружили запрещенные вещества у прохожего.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, сегодня утром, 12 сентября, во время патрулирования Слободского района полицейские обратили внимание на мужчину, который, увидев правоохранителей начал бежать.

Полицейские догнали беглеца.

В результате проверки полицейские обнаружили у мужчины сверток с веществом, похожим на наркотическое.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, ее сотрудники изъяли обнаруженное на экспертизу.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.