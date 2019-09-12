 

Сам себя выдал: у прохожего обнаружили запрещенные вещества

12 сентября 2019 г. 11:17
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В Слободском районе Харькова патрульные обнаружили запрещенные вещества у прохожего.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, сегодня утром, 12 сентября,  во время патрулирования Слободского района полицейские обратили внимание на мужчину, который, увидев правоохранителей начал бежать.

Полицейские догнали беглеца.

В результате проверки полицейские обнаружили у мужчины сверток с веществом, похожим на наркотическое.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, ее сотрудники изъяли обнаруженное на экспертизу.

В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.

 

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