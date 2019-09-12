Сам себя выдал: у прохожего обнаружили запрещенные вещества

В Слободском районе Харькова патрульные обнаружили запрещенные вещества у прохожего.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, сегодня утром, 12 сентября, во время патрулирования Слободского района полицейские обратили внимание на мужчину, который, увидев правоохранителей начал бежать.
Полицейские догнали беглеца.
В результате проверки полицейские обнаружили у мужчины сверток с веществом, похожим на наркотическое.
На место была вызвана следственно-оперативная группа, ее сотрудники изъяли обнаруженное на экспертизу.
В дальнейшем все обстоятельства происшествия будут устанавливать следователи.