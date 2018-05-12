Северная Корея назвала дату закрытия своего ядерного полигона

Северная Корея запланировала закрытия своего ядерного полигона в промежутке между 23 и 25 мая, в зависимости от погодных условий.

Об этом сообщила национальное агентство ЦТАК, передает Reuters. "Институт ядерного оружия и другие учреждения проводят подготовительные технические мероприятия по демонтажу ядерного полигона КНДР в целях обеспечения прозрачности прекращение ядерных испытаний", - говорится в заявлении министерство иностранных дел КНДР.

В заявлении отмечается, что демонтаж ядерного полигона предусматривает разрушение всех туннелей при помощи взрывов, блокирование входов и ликвидацию всех условий для наблюдения, помещений для исследований и охранных подразделений на местах.

"Вместе с демонтажем ядерной испытательной площадки, охранники и исследователи будут выведены, а окружающая площадь испытательного поля будет полностью закрыта", - отмечается в заявлении.

Также в министерстве сообщили, что на церемонию закрытия допустят журналистов из пяти стран: США, Великобритании, Китая, России, и Южной Кореи.