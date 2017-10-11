Сезон дождей с потолка. В одном из домов по улице Колонной тепловики пробовали подключить отопление

Марию Ильиничну еще лихорадит от пережитого стресса. Когда обвалился потолок 84-летняя женщина была в соседней комнате. Через дыру прямо на диван хлынул настоящий водопад. За считанные минуты воды набежало по щиколотку, вспоминает женщина. Ручьи побежала по коридору в соседние комнаты. Одну удалось спасти лишь загородив путь воде тем, что нашлось под рукой.

Мария Науменко:

Перина до конца мокрая вся.

Хотя бы мне не поднялся этот линолеум.

Соседка Марии с первого этажа вылила уже ведер с 10. В этой комнате мокрое абсолютно все от стен до мебели. В таком состоянии еще коридор и кухня. Спасти другую часть помещения удалось лишь потому, что жители самостоятельно побежали перекрывать воду.

Анна Шеломанова:

Сын побежал туда, залез туда, перекрыл. Затем здесь еще вот какой есть, перекрыл. Но вода так и лилась. Лилась, лилась, видят до сих пор уже сколько времени.

Затопило квартиры из-за порыва трубы отопительной системы на чердаке. Об этом люди узнали от сотрудников ХТС, которые прибыло на вызов. А еще жители узнали, что за несколько дней до подключения сети в подъезде проверяли. Но ответ как так получилось, что труба не выдержала сразу после подачи воды, людей удивил.

Анна Шеломанова:

У них отговорка - а что делать, у нас все люди хорошие поуходили. Не работают, а оставшиеся, им ничего не надо.

В местном "Жилкомсервисе" о беде жильцов дома по улице Колонной знают. Обещают - обязательно зафиксируют все повреждения, и составят акт. Между тем пострадавшие от потопа подумывают будут ли обращаться в суд и подсчитывают убытки.