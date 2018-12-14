Смерть ребенка от гриппа: в Харькове умерла 9-летняя девочка

14 декабря 2018 г. 18:36
Автор: Лариса Говина
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9-летняя девочка заболела в конце ноября. Родители сразу вызвали врача-педиатра, который ее осмотрел и назначил лечение, после чего ребенок несколько дней находился дома. Вскоре состояние больной резко ухудшилось, поэтому родители вызвали "скорую". В областную детскую больницу ее доставили в состоянии "клинической смерти". Медики спасти ребенка уже не смогли.

Сергей Бевз, заведующий отделением реанимации ХОДЛК №1:

К нам ребенка доставили в состоянии клинической смерти, мы оказали ему квалифицированную помощь, по протоколу, все это зафиксировано, все сделано, но это все не привело к желаемому результату. Ребенку оказывалась вся необходимая помощь дежурными врачами, анестезиологами, реаниматологами, эффекта эта помощь не оказала, констатировали клиническую смерть.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что у девочки был грипп А (H3N2), или так называемый "азиатский грипп Гонконг". Он наиболее опасен, по данным специалистов, для людей,  иммунитет которых ослаблен, из-за чего возникают серьезные осложнения. В полиции открыли уголовное производство по факту смерти ребенка с пометкой «естественная смерть», но следствие продолжается. Кроме того, на данный момент специалисты устанавливают, действительно ли именно осложнения из-за гриппа привели к гибели девочки. Биоматериал для вирусологического исследования отправили в Киев.

Михаил Черняк, заместитель главы ХОГА:

Були проведені судмедичні експертизи. Ми бачимо, що це штамм грипу, про який вже казав, виявлено грип А (H3N2). Відповідно до наказу МОЗу, біологічний матеріал тих пацієнтів, які на жаль, померли від грипу для вірусологічного дослідження доставлений у місто Київ.

По словам заместителя главы облгосадминистрации Михаила Черняка, действия медиков городской детской больницы, где стоял на учете ребенок, также будут проверены. Будут ли объявлять карантин в школе, где училась девочка, в мэрии пока не комментируют. В области, по данным чиновников, закрыты полностью или частично 35 школ. Эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщил Михаил Черняк, на Харьковщине превышен на 23 процента. Вакцин от гриппа, уверяют в ХОГА, в области хватает, стоимость препаратов составляет от 250 до 300 гривен.

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Смерть ребенка от гриппа: в Харькове умерла 9-летняя девочка - 14.12.2018

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