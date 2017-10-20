Смертельная авария в на Сумской: с погибшими мамой и дочкой попрощаются завтра

В обнародованных после аварии списках погибших есть и две одинаковые фамилии: Сокол Алла и Сокол Анастасия. Мама и дочка. Их жизнь неуправляемая куча железа оборвала мгновенно. Насте Сокол за неделю должно было исполниться всего 20, она, фактически ровесница девушки, которая была за рулем Лексуса, и самая молодая из жертв. Даниил едва сдерживает эмоции. С Анастасией они учились на одном факультете, в педагогическом университете.

Даниил Шаповалов, одногруппник Анастасии Сокол

Милая, хорошая девочка. На бюджете. Всегда всем помогала. Добрая, отзывчивая. Ничего вообще плохого о ней сказать не возможно. У нас практика в школе проходила. Ну неделя практики. Мы с ней встретились. Буквально на следующий день она погибла.

Знакомые и друзья семьи Сокол приходят и сюда, в этот дом в Основянском районе Харькова, где осталась одна бабушка. Люди говорят о том, что Настя была невероятно талантливой девушкой, до сих пор не могут поверить в случившееся.

Татьяна Шушунова, знакомая семьи Сокол

Она должна была вчера выступать в Киеве на конкурсе японский язык. Она знала три языка, она очень грамотная ж девочка была и позавчера она должна быть... учительница её с института пригласила. Ну может быть подготовиться я ж не знаю. Вот это ж она встретилась, потом встретилась с мамой, домой ехать, и такое случилось.

Год назад Алла купила двухкомнатную квартиру вот в этой многоэтажке на улице Пушкина, в поселке Солоницевка, под Харьковом. Прописались, но так и не вселилась - рассказывает соседка Галина Коваленко, ведь сначала собирались сделать ремонт. Наведывались сюда раз в месяц, чтобы проконтролировать работы.

Галина Коваленко, пенсионерка

Они купили только недавно квартиру. Очень хорошие люди. Очень хорошие, красивые. Я сегодня с утра узнала, что это они именно. Я просто в слезах была даже. Они не жили еще здесь, только ремонт делали. Больше я про них ничего не знаю. Это мать и дочь, да. Сокол Настя и Алла - мама.

Хотя, их мало кто здесь знал, рассказывает председатель сельсовета Василий Шабатько, сразу после аварии начали приходить люди, чтобы узнать о родственниках погибших и чем-то им помочь. От поселкового совета и райадминистрации, отмечает мужчина, приняли решение передать им около 10 тысяч гривен.

Василий Шабатько, глава Солоницевской сельради

Наскільки мені відомо - це порядна сім'я, нормальна. Щє мені відомо, що в громадянському шлюбі мати перебувала із..., в цивільному шлюбі мати перебувала із учасником АТО. Наскільки мені відомо його прізвищє Янчук Володимир, він теж мешканець міста Харків, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції.

Похоронить Аллу и Настю Сокол родственники планируют здесь, на 10 кладбище. Все расходы уверяет его смотритель, коммунальные службы берут на себя.

Николай Куляев, смотритель городского кладбища №10

Конечно все сделаем под два склепа. Они были сегодня? Да. Мать была её, ну бабушка. С Ваши ребатами смотрели место? Да, да и я смотрел. Все завтра к часу все будет готово.

Похороны состоятся уже завтра.