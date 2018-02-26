Смертельный аттракцион: дело владельца надувного батута, при работе с которым погибла 17-летняя девушка, передано в суд

26 февраля 2018 г. 18:20
Автор: Марина Николаева
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17-летняя Елизавета Акопян погибла в июле прошлого года.

Она нелегально работала оператором аттракциона. Девушка решила таким образом подзаработать на каникулах и в тот день вышла подменить партнера.

Именно в этот день пошел дождь, и девушка решила выключить электрический насос, которым подкачивала огромную горку. А когда ухватилась за вилку электроприбора, ее ударило током.

От полученных травм девушка скончалась на месте.

Экспертиза, говорят в прокуратуре, установила, что речь идет не о несчастном случае - ведь прибор сам по себе был опасен.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Електродвигун, від якого працював батутний комплекс, був в критичному стані, його використовувати було не можна.

Следователи обвиняют в смерти девушки владельца аттракциона. Точнее, в нарушении правил выполнения работ, которые привели к тяжким последствиям.

Обвинительный акт уже передан в суд.

И хотя сам подозреваемый ни вины, ни даже того факта, что погибшая работала на него, не признает - в прокуратуре говорят, что имеют достаточно доказательств для привлечения его к ответственности.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

У нас є достатньо доказів, щоб довести, що цей чоловік знав, що він взяв на роботу неповнолітню дівчину.  Він розумів, що це порушення українського законодавства, й ми сподіваємось, що він буде відповідати перед законом.

Владельцу аттракциона грозит до 8 лет лишения свободы.

А вот привлечь к ответственности чиновников, контролирующих наличие опасных развлечений на территории города вряд ли получится.

Ведь этот батут, как и множество других, никак оформляется.

Спецразрешений для них никаких не нужно, только согласование с местной администрацией.

И тех, по крайней мере, на бумаге, нет.

 

Видео: 

В суд передано дело о гибели 17 - летней девушке - 26.02.2018

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