Спецоперация в Харькове: разоблачили группу, распространявшую наркотики через Интернет

В Харькове 24 октября правоохранители разоблачили преступную группу, распространявшую наркотики через Интернет.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, шестеро злоумышленников создали в мессенджере Интернет-магазин и в течение длительного времени сбывали путем «закладок» кокаин, амфетамин, экстази и каннабис.

В ходе обысков у злоумышленников изъято более 100 000 гривен, почти 6000 долларов США, принадлежности для фасовки наркотических средств, мобильные телефоны, банковские карты, растения конопли элитных сортов и другие наркотические средства.

Следователями Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 К (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские установили организатора и пятерых соучастников преступной деятельности, места хранения и фасовки наркосредств, а также преступные связи фигурантов и механизм преступной деятельности.

Организовал преступную деятельность 24-летний харьковчанин, который сбывал наркотические средства в Харьковской области, контролировал их продажу и распределял полученные от сбыта деньги.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли расфасованное и подготовленное к сбыту вещество белого цвета, похожее на кокаин, и вещество растительного происхождения, похожее на «каннабис», самодельное устройство для употребления наркотиков, мобильные телефоны и сим-карты разных мобильных операторов.

Также полиция установила 5 соучастников наркопреступлений, это - 22 и 62-летние женщины и 25-, 36- и 62-летние мужчины.У каждого из них были свои «обязанности».

Так, 22-летняя харьковчанка контролировала продажу наркотических средств и перевозила их на автомобиле.

В ходе обыска автомобиля обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом белого цвета, похожий на амфетамин, таблетки, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов, веса, принадлежности для употребления наркосредств.

Автомобиль изъят, решается вопрос о наложении на него ареста.

Во время обыска по месту жительства девушки правоохранители обнаружили и изъяли значительное количество денежных средств в иностранной валюте, мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты разных мобильных операторов и планшет.

62-летняя харьковчанка хранила наркотические средства и предоставляла свою банковскую карточку для вывода средств с электронных кошельков.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли у женщины 100 000 гривен, около 4 тысяч долларов США, и принадлежности, которые использовалось для фасовки наркотических средств: электронные весы, мерную ложку с остатками вещества белого цвета, обилие пакетов для фасовки наркотиков.

У 25-летнего жителя области, который работал «закладчиком» в интернет-магазине, в ходе обыска обнаружили и изъяли деньги, мобильный телефон, сим-карты разных мобильных операторов, банковские карточки, ноутбук.

Мужчина пояснил, что за некоторое время до задержания сбывал наркосредства путем «закладок».

В ходе проведения следственных действий с 5 различных мест на территории Харькова изъято 5 «закладок» с наркотическим средством, похожим на «кокаин», которые правонарушитель разложил по указанию организатора.

36-летний харьковчанин также долгое время работал «закладчиком» на интернет-магазин и поставлял наркотические средства по городу.

На территории домовладения 62-летнего жителя области выращивались растения элитных сортов конопли и сохранялся каннабис. В ходе обыска по месту его проживания изъято 18 кустов конопли с признаками культивации, полимерный пакет с каннабисом, устройство для измельчения каннабиса и черновые записи.

В целях конспирации злоумышленники использовали электронные кошельки для получения денежных средств от продажи наркосредств. Из них они переводили деньги на банковские карточки разных банков, в том числе оформленных на других лиц. Также правонарушители использовали большое количество мобильных телефонов, которые периодически меняли.

В настоящее время решается вопрос о наложении арестов на удаленные денежные средства и другое движимое и недвижимое имущество участников группы, а также сообщение о подозрении уличенным участникам и избрание им меры пресечения.