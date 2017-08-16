Стал известен лауреат премии Hugo 2017 за лучшую научно-фантастическую книгу года

На конвенции WorldCon, которая в этом году проходила в Хельсинки, объявили победителя премии Hugo в области научной фантастики.

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте премии.

Нора Джемисин получила премию за очередной том цикла технофэнтези “Сломанная Земля”, рассказывающего о глобальном катаклизме в вымышленном мире.

Джемисин – американская писательница-фантаст и блогер. В 2010 году ее дебютный роман “Сто тысяч королевств” (англ. The Hundred Thousand Kingdoms) был номинирован на премии Небьюла, Hugo и World Fantasy Award, и получил премию Локус в номинации “Дебютный роман”.

Среди победителей в последние годы преобладают женщины. В этот раз они получили практически все награды, в том числе для редакторов, художников и начинающих авторов. Призеры этого года – “Каждое сердце - дверь” Шеннон Макгвайр, цикл “Барраяр” Лоис Макмастер Буджолд и сборник эссе Урсулы Ле Гуин “Миры - мое дело”.Как сообщает издание The Verge, в этом году премию получила сама премия Hugo. Представитель Книги рекордов Гиннесса прибыл на церемонию, чтобы объявить, что Hugo отныне самая «долгоиграющая» фантастическая награда в истории.

Hugo Award - премия в области научной фантастики, основанная в 1953 году. Названа в честь Хьюго Гернсбека - основателя первого научно-фантастического журнала "Захватывающие истории" (англ. Amazing Stories). Премия присуждается за лучшие произведения в жанре научной фантастики и фэнтези, опубликованные на английском языке в предыдущем году. Номинанты и победители выбираются по результатам голосования зарегистрированных участников Всемирного конвента любителей фантастики WorldCon.