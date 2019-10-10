 

Станцию харьковского метро "Московский проспект" могут переименовать в "Турбоатом"

10 октября 2019 г. 13:19
1 просмотр

Станцию харьковского метро «Московский проспект» могут переименовать.

Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в своем  Телеграмм-канале.

"Станция метро "Московский проспект" будет переименована в "Турбоатом", - написал Кернес.

По словам мэра, с соответствующим предложением в горсовет  обратился коллектив завода "Турбоатом".

Как добавил Кернес, предложение коллектива завода будет рассмотрено на ближайшей сессии 16 октября.

Также Керне выразил убеждение, что "топонимическая комиссия и депутаты проголосуют" за ".

Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Харьковского горсовета появилась петиция о переименовании станции метро.

В ней харьковчанин предложил городским властям изменить название станции метро «Московский проспект» на станцию ​​метро "Турбоатом".

Сбор подписей под петицией стартовал 16 сентября, и на данный момент петиция собрала 310 голосов.

До концс сбора подписей осталось 66 дней.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.