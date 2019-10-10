Станцию харьковского метро "Московский проспект" могут переименовать в "Турбоатом"

Станцию харьковского метро «Московский проспект» могут переименовать.

Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Телеграмм-канале.

"Станция метро "Московский проспект" будет переименована в "Турбоатом", - написал Кернес.

По словам мэра, с соответствующим предложением в горсовет обратился коллектив завода "Турбоатом".

Как добавил Кернес, предложение коллектива завода будет рассмотрено на ближайшей сессии 16 октября.

Также Керне выразил убеждение, что "топонимическая комиссия и депутаты проголосуют" за ".

Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Харьковского горсовета появилась петиция о переименовании станции метро.

В ней харьковчанин предложил городским властям изменить название станции метро «Московский проспект» на станцию ​​метро "Турбоатом".

Сбор подписей под петицией стартовал 16 сентября, и на данный момент петиция собрала 310 голосов.

До концс сбора подписей осталось 66 дней.