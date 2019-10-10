Станцию харьковского метро "Московский проспект" могут переименовать в "Турбоатом"

Станцию харьковского метро «Московский проспект» могут переименовать.
Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес в своем Телеграмм-канале.
"Станция метро "Московский проспект" будет переименована в "Турбоатом", - написал Кернес.
По словам мэра, с соответствующим предложением в горсовет обратился коллектив завода "Турбоатом".
Как добавил Кернес, предложение коллектива завода будет рассмотрено на ближайшей сессии 16 октября.
Также Керне выразил убеждение, что "топонимическая комиссия и депутаты проголосуют" за ".
Напомним, ранее сообщалось, что на сайте Харьковского горсовета появилась петиция о переименовании станции метро.
В ней харьковчанин предложил городским властям изменить название станции метро «Московский проспект» на станцию метро "Турбоатом".
Сбор подписей под петицией стартовал 16 сентября, и на данный момент петиция собрала 310 голосов.
До концс сбора подписей осталось 66 дней.