Суд арестовал блогера, который снимал на видео издевательства над ветераном АТО

В Хмельницком состоялось заседание суда, в ходе которого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога блогеру, которого полиция Хмельницкой области подозревает в издевательствах и избиении участника антитеррористической операции на Донбассе.

По данным пресс-службы полиции Хмесльницкой области, в качестве меры пресечения Хмельницкий горрайонный суд избрал блогеру содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 140 гривен.

В ведомстве напомнили, что в конце июля текущего года в социальных сетях и СМИ было распространено видео, на котором скандальный блогер на камеру издевается над участником АТО и бьет его. Ролик был снят таким образом, что было трудно определить, в каком месте это происходит, к тому же, никаких заявлений о подобном правонарушении в одной из областей на тот момент зарегистрировано не было.

"Внимательно изучив видеоматериалы и сопоставив факты, детективы из Хмельницкого отдела полиции установили, что событие происходило в городе Хмельницком, и сразу начали уголовное производство. Следующим шагом в расследовании стал поиск пострадавшего. К этому процессу подключились и следователи, и сотрудники криминальной полиции, и участковые офицеры. И это дало свой результат - участника АТО с видео узнали и нашли. Мужчина после инцидента действительно никуда не обращался с жалобой по этому поводу, но после общения с правоохранителями решил написать заявление о преступлении, чтобы злоумышленник ответил перед законом за свои действия", - говорится в информации.

Далее детективы собрали доказательную базу и добились, чтобы блогеру заочно объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, а суд дал разрешение на его задержание. Параллельно с этим сотрудники криминальной полиции и киберполиции работали над установлением места нахождения подозреваемого, который скрывался, постоянно переезжая с места на место.

"Совместными усилиями Хмельницкой и Николаевской полиции скандального блогера задержали в Николаеве и доставили в Хмельницкий", - рассказали в полиции.