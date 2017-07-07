Свадебный бум Харькове. Почему молодожены сегодня ринулись жениться

Илья Воробьев - юрист, а Анна, пока еще Ильченко - переводчик. Встречаться молодые стали еще в университете, шесть лет назад. А прошлым летом парень сделал предложение. Но с росписью не спешили - выбирали знаковую дату.

Анна Ильченко

Подготовка у нас получается, за год была. Ну, потому что предложение Илья сделал мне летом прошлым. Заявление мы подали в ноябре. Времени у нас, конечно, много было для подготовки. Ну как всегда в последний момент все заканчивали и рестораны, и все приготовления. В последний момент вот вчера.

Илья Воробьев

Ну во первых дата нравится, во-вторых год назад решил - сделал предложение и вот подобрали ту дату, которая больше всего нравилась. Почему три семерки? - Семья. Семь - семья и всё.

А вот эта пара - уже как несколько минут муж и жена. Прожив 16 лет вместе, Михаил и Виктория решили узаконить свои отношения, полагая, что столь магическая дата поспособствует крепкому союзу.

Михаил Левченко

Ну, это так сказать инициатива молей супруги. Она, почему-то посчитала, что это какой-то волшебный день

Виктория Левченко

Почему эта дата. Могу вам сказать. Потому что сегодня очень большой праздник Ивана Купала. Завра - день любви по старославянскому календарю, да будет вам известно. У меня муж родился тоже 77 последние. Но вообще 7 для нас число очень значимое. И родители мои тоже расписались 7го числа. Пусть оно для нас будет счастливым, дорогим, мы будем его ценить, каждый раз вспоминать и праздновать.

Три семерки в дате вызвали настоящий ажиотаж среди брачующихся, говорят в Минюсте. К примеру, в Центральном ЗАГСе на Сумской на этот день записалось свыше семидесяти пар, что в двое больше нормы. С самого утра сотрудники работают в режиме non stop - говорит руководитель учреждения Наталья Сиренко

Наталья Сиренко, нач. Харьковского городского отдела регистрации актов гражданского состояния

Желающие зарегистрировать брак в этот лень начали подавать заявления, если мне не изменяет память еще с ноября месяца. То есть с ноября прошлого годы мы уже принимали заявление на этот день.

Наряду с отметками в календаре имеющими цифру 7, среди желающих вступить в брачный союз пользуются популярность также дни с совпадением числа и месяца, а быть может и года. Даты в которых первая цифра на единицу уступает следующей и, конечно же, 14 февраля, как день влюбленных.