Танцы на костях. Чиновники горсовета разрешили проводить сезонную ярмарку на территории бывшего кладбища

Об открытии сезонной ярмарки в Молодежном парке по улице Пушкинской организаторы сообщили в социальных сетях в начале мая и даже анонсировали концерт Монатика летом. Однако новость про выбранное место дляг ородского пикника, дискотек и концерт возмутила харьковчан. раньше здесь находилось самое известное в Харькове - Ивано-Усекновенское кладбище, на котором хоронили выдающихся харьковчан в 19-м и 20-м веках, а также жертв Второй мировой войны, убитых нацистами. Сейчас на территории расположен храм, установлен крест в память о жертвах Голодомора и монумент в знак памяти о погибших во время катастрофы в Чернобыле.

Ирина Гончарова, харьковчанка:

Якщо тут будуть стояти якісь ятки з їжею і це буде міський пікнік, то я собі це представляю, що люди розсядуться по могильних плитах і будуть їсти бургери.

Катерина Мезинова, харьковчанка:

У меня здесь захоронены дедушка, который умер от голода в 43-м году, бабушка перед ним умерла, я знаю место, где его захоронили, я не могу поклониться могиле, потому что ее смешали с землей, но я знаю это место, я кладу цветы. И то, что сейчас у нас проходит? И что сейчас по кусочку откусывается это место. В бизнес превращается эта земля.

Александр Ющенко, харьковчанин:



Как мы можем терпеть вот это кощунство, вот эти пляски на костях, это предательство наших предков. Мы будем бороться и найдутся люди, которые с этим не смирятся.

На бывшем кладбище до сих пор сохранились могилы драматурга Марка Кропивницкого, художника Сергея Васильковского и писателя Петра гулака-Артемовского. Историки называют это место настоящим культурным наследием Харькова.

Юрий Каменев, историк - некрополист:

Когда в 70-е годы с открытием технологического института, этот район стал элитным и здесь стали хоронить очень многих знаменитых людей, если до этого в основном хоронили профессуру и тех, которые служили в университете, то после этого стали хоронить многих людей, которые скажем так, промышленники, которые подымали Харьков, архитекторы, промышленники.

Договор между Департаментом административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета и организаторами сезонной ярмарки "Летопарк" был опубликован на официальном сайте мэрии. Местные СМИ со ссылкой на собственные источники ранее писали о связи "летопарка" с сыном мэра Родионом Гайсинским, однако он эту информацию пока не подтверждает и не отрицает, сообщение написанное в социальных сетях с вопросами от журналистов пока осталось без ответа. Не комментирует пока позицию о размещении "Летопарка" в Молодежном парке и Анастасия Камянская, которая указана в качестве личности, что подписывали договор с профильным департаментом мэрии - в течение дня на телефонные звонки она не отвечала, на сообщение оставленное на странице в Фейсбук - тоже. В свою очередь, градоначальник Геннадий Кернес уверяет, он разрешений на проведение сезонной ярмарки не давал, поэтому проверить целесообразность его расположение на территории бывшего кладбища. Все работы, которые на данный момент проводятся вп арке, по его словам, связаны только с благоустройством.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Департамент комунального хозяйства приведет Молодежный парк в нормальное состояние, достойное, доступное для харкьовчан. То, что касается других работ, связанных с обсутройством "Летопарк" это или другой парк, это все надо смотреть с точки зрения целесообразности, как вы говорите, нужно ли это делать.

Тем временем, местные жители планирует обращаться к чиновникам, чтобы те не только запретили проводить ярмарку, но и изменили название парка с "Молодежного" на "Парк исторической памяти"