Торжественный марш и подбрасывание монет: 207 лейтенантов попрощались с академией Нацгвардии Украины

Стать офицером, рассказывает выпускник Александр Гребенюк, решил сознательно. В Национальную академию Нацгвардии пришел как раз в период начала боевых действий на Востоке Украины. Тогда понял, что хочет стать защитником страны. 4 года учебы позади и теперь он - командир взвода в военной части.

Александр Гребенюк, выпускник Национальной академии Нацгвардии Украины:

Навчатися було важко, так, було важко, але дуже цікаво. Якщо повернутися на 4 роки назад, я б зробив той самий крок і пішов би тією самою дорогою, і пишаюся, що я навчався в цій академії і її закінчив.

В этом году из академии Национальной гвардии выпускается 207 лейтенантов. Рядом с ними заканчивают учебу 95 офицеров-магистров. Уже второй год подряд среди выпускников в погонах - девушки. Теперь профессиональные переводчики и связисты. Харьковчанка Дарья Турчинова подчеркивает, учисться в ВУЗе было не сложно, её выбор поддерживали и родные, и друзья.

Дарья Турчинова, випускница:

Пошла по стопам своего брата, он у меня майор тоже в академии. Все давалось легко, потому что была поддержка родителей, родных, друзей, всех. Группа моя очень хорошая.

Самое главное для сегодняшних выпускников, отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, не потерять доверие украинцев после получения офицерских погон.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины:

Национальна гвардія України має високу довіру українців. Понад 50%. Це феноменальна довіра, це база для вас! Українці покладаються на вас, очікуючи на захист свобод, на захист від посягань ворога. Я дуже вас прошу не ошукати цю довіру.

Уже на следующий день после торжеств лейтенты начнут применять свои знания в реальных условиях - отправятся работатьв разные уголки Украины.

