Три дня просидел на дереве: как пожарные с волонтерами спасали кота

Спасатели ГСЧС и волонтеры провели целую спецоперацию по спасению кота по имени Фима. Пушистый выскочил в окно, влез на дерево, и поскольку до этого на улице он не был, сильно испугался и просидел там несколько дней, рассказывает оператор горячей линии "Спасение Животных" Елена Донец. Бабушка, хозяйка кота, очень переживала за своего любимца.

Елена Донец, оператор горячей линии "Спасение Животных Харьков"

Там сидить і вона зняти його не може, допомоги в неї ніякої не було. Тому що жінка інвалід, вона тільки по кімнаті може ходити. Тільки в себе вдома. В неї чи шестеро чи семеро котів живуть, яких вона теж в свій час знайшла на вулиці, виходила, вилікувала, вона дуже переймалася за котика. Ми з нею зізвонювались, поки в нас не було можливості під'їхати. Ми приїхали і виявилося, що своїми силами ми кота зняти не можемо.

Автовышку, говорит Елена, вызывать не имело смысла, так как она все равно не проехала бы во дворы. Поэтому хозяйка и волонтеры обратились за помощью к спасателям.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьк. обл.

Нам коли зателефонували вони просили про допомогу, бо вона там дуже сильно мяука. Було туди направлено наше одне відділення і також там уже знаходились волонтери їм необхідна була допомога в першу чергу - це дістатися, там де вона знаходилась на дереві. Вони зробили всю свою справу, спільну справу, ну і врятували.

Елена Донец, оператор горячей линии "Спасение Животных Харьков"

Без їхньої драбини, яка була дуже висока, в нас такої високої немає і без тієї підготовки, яка є у хлопців з МНС, ми би не змогли цього зробити. Бо кіт був на одному дереві, потім він переплигнув на інше і це все відбувалося довго, вночі ну і завдяки тому що було багато людей і це були МНС - це вийшло.

Снять кота удалось только вместе с веткой, говорят волонтеры. Но тот настолько сильно вцепился в кору, что даже когда оказался на земле не смог сразу расцепить свои коготки. Котик не пострадал, его передали любящей хозяйке, и сейчас он адаптируется после полученного стресса. А спасатели говорят, этот случай, скорее исключение, ведь даже на такой вызов выезжает команда ГСЧС в полной боевой готовности, а их помощь в это время может понадобиться людям.